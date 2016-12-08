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Желько Любенович
Статистика
Желько Любенович - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1981 (45)
#22 | Полузащитник
174 см | 72 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Украина. Кубок 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок Украины 2010
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Датагруп Кубок Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Заря
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Заря
0 : 2
08.12.2016
Манчестер Юнайтед
1' - 72'
Лига Европы, 5 тур
Фенербахче
2 : 0
24.11.2016
Заря
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Заря
1 : 1
03.11.2016
Фейеноорд
1' - 63'
Лига Европы, 3 тур
Фейеноорд
1 : 0
20.10.2016
Заря
45' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
29.09.2016
Заря
1' - 76'
Лига Европы, 1 тур
Заря
1 : 1
15.09.2016
Фенербахче
1' - 83'
52'
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