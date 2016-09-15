Желько Любенович - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Желько
|Фамилия
|Любенович
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1981 (41 год)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Имя
|Желько
|Фамилия
|Любенович
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1981 (41 год)
|Рост
|174
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -72'
|Заря (Луганск)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Заря (Луганск)
|03.11.2016
|1' -63'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|20.10.2016
|45' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Заря (Луганск)
|29.09.2016
|1' -76'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Заря (Луганск)
|15.09.2016
|1' -83'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|52'