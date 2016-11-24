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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Заря
Фенербахче - Заря: обзор матча 24 ноября 2016
Фенербахче
24.11.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Заря
59'
М. Стох
67'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Заря
90'
+3
Вторая желтая
Э. Соболь
Желтая карточка
М. Шкртел
90'
+2
Замена
С. Учан
️️️️
М. Сов
86'
74'
Желтая карточка
Э. Соболь
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
В. Шен
73'
69'
Замена
Паулиньо
️️️️
В. Кулач
ГОЛ! 2:0!
С. Кьер
Пас отдал
А. Потук
67'
66'
Желтая карточка
Э. Деннис
ГОЛ! 1:0!
М. Стох
Пас отдал
М. Сов
59'
57'
Замена
Э. Деннис
️️️️
И. Петряк
Замена
М. Стох
️️️️
Э. Эменике
45'
35'
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
Н. Каменюка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
4
Алпер Потук
АП
5
Мехмет Топал
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
48
Салих Учан
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
4-3-1-2
1
Демирель
2
Озбайраклы
33
Али Калдырым
24
Кьер
37
Шкртел
5
Соуза
20
Шен
5
Топал
4
Потук
10
Эменике
17
Сов
4-2-2-1-1
16
Шевченко
20
Караваев
23
Соболь
13
Форстер
3
Сиваков
14
Харатин
4
Чайковский
6
Каменюка
24
Гречишкин
7
Петряк
10
Кулач
20
Шен
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
20
Шен
17
Сов
48
Учан
48
Учан
17
Сов
10
Эменике
17
Стох
17
Стох
10
Эменике
6
Каменюка
39
Опанасенко
39
Опанасенко
6
Каменюка
7
Петряк
17
Деннис
17
Деннис
7
Петряк
10
Кулач
11
Паулиньо
11
Паулиньо
10
Кулач
Остались в запасе
Фенербахче
Заря
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
22
Желько Любенович
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Фенербахче - Заря
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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