Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Фенербахче
Заря - Фенербахче: обзор матча 15 сентября 2016
Заря
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
52'
Д. Гречишкин
90+6'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Фенербахче
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
Желтая карточка
Паулиньо
90'
+5
Замена
А. Гордиенко
️️️️
В. Кулач
87'
Замена
Е. Опанасенко
️️️️
Ж. Любенович
83'
73'
Замена
Э. Эменике
️️️️
А. Потук
Замена
Паулиньо
️️️️
И. Петряк
73'
58'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
М. Стох
ГОЛ! 1:0!
Д. Гречишкин
Пас отдал
Ж. Любенович
52'
45'
Замена
О. Туфан
️️️️
С. Учан
Желтая карточка
И. Чайковский
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
48
Салих Учан
АП
5
Соуза
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Шевченко
13
Форстер
3
Сиваков
23
Соболь
20
Караваев
4
Чайковский
6
Каменюка
22
Любенович
24
Гречишкин
7
Петряк
10
Кулач
4-4-1-1
1
Демирель
24
Кьер
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
37
Шкртел
5
Соуза
4
Потук
17
Стох
5
Топал
48
Учан
17
Сов
22
Любенович
39
Опанасенко
39
Опанасенко
22
Любенович
10
Кулач
45
Гордиенко
45
Гордиенко
10
Кулач
7
Петряк
11
Паулиньо
11
Паулиньо
7
Петряк
48
Учан
11
Туфан
11
Туфан
48
Учан
17
Стох
32
ван Перси
32
ван Перси
17
Стох
4
Потук
10
Эменике
10
Эменике
4
Потук
Остались в запасе
Заря
Фенербахче
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Заря - Фенербахче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Черноморец
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Заря
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
12:01
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
11:51
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
11:51
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
12:01
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+