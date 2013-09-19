Сито Риера - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Сито
|Фамилия
|Риера
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Сито
|Фамилия
|Риера
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|6
|0
|2
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -87'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|59' 87'
|29.11.2013
|1' -46'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|07.11.2013
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|24.10.2013
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Лудогорец (Разград)
|90'
|03.10.2013
|1' -83'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2013
|46' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|62'