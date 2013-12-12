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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Черноморец
ПСВ - Черноморец: обзор матча 12 декабря 2013
ПСВ
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
59'
Ф. Джа Джедже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Черноморец
90'
+3
Замена
П. Кутас
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
А. Махер
87'
87'
Красная карточка
С. Риера
85'
Желтая карточка
Д. Безотосный
Желтая карточка
З. Баккали
82'
81'
Замена
Л. Матос
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
З. Баккали
️️️️
Л. Нарсинг
80'
79'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Гай
Замена
О. Тойвонен
️️️️
О. Хильемарк
75'
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Й. Виллемс
66'
62'
Желтая карточка
К. Ковальчук
59'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джа Джедже
Пас отдал
С. Риера
1'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Закария Баккали
ЛВ
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-2-3
41
Зут
15
Виллемс
4
Рекик
25
Занка
4
Ариас
20
Хендрикс
7
Хильемарк
6
Махер
9
Локадия
7
Нарсинг
10
Депай
4-2-3-1
22
Безотосный
22
Зубейко
2
Ковальчук
14
Фонтанелло
70
Минейро
8
Ковальчук
19
Гай
21
Бобко
9
Джа Джедже
99
Риера
69
Антонов
7
Нарсинг
11
Баккали
11
Баккали
7
Нарсинг
15
Виллемс
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
15
Виллемс
7
Хильемарк
11
Тойвонен
11
Тойвонен
7
Хильемарк
9
Джа Джедже
3
Лео Матос
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
69
Антонов
77
Кутас
77
Кутас
69
Антонов
19
Гай
9
Диденко
9
Диденко
19
Гай
Остались в запасе
ПСВ
Черноморец
22
Пжемислав Тытонь
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
44
Евгений Паст
ВР
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча ПСВ - Черноморец
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Филипс
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