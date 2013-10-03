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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Черноморец - ПСВ
Черноморец - ПСВ: обзор матча 03 октября 2013
Черноморец
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
13'
М. Депай
88'
Ф. Джозефзун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - ПСВ
88'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Джозефзун
Пас отдал
М. Депай
Замена
В. Приёмов
️️️️
С. Риера
83'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Гай
83'
81'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Махер
74'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
З. Баккали
Замена
Л. Матос
️️️️
Э. Бакай
56'
Желтая карточка
М. Бергер
51'
31'
Желтая карточка
О. Тойвонен
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
Ю. Локадия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Элис Бакай
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
11
Ола Тойвонен
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
ПСВ
32
Найджел Бертрамс
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
9
Тим Матавж
ЦФ
3-2-3-2
22
Безотосный
70
Минейро
14
Фонтанелло
5
Бергер
19
Гай
8
Ковальчук
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
69
Антонов
19
Бакай
4-3-1-2
22
Тытонь
4
Ариас
25
Брума
25
Занка
15
Виллемс
11
Тойвонен
6
Махер
6
Схаарс
11
Баккали
9
Локадия
10
Депай
19
Бакай
3
Лео Матос
3
Лео Матос
19
Бакай
99
Риера
80
Приёмов
80
Приёмов
99
Риера
19
Гай
22
Самодин
22
Самодин
19
Гай
6
Махер
7
Хильемарк
7
Хильемарк
6
Махер
11
Баккали
8
Джозефзун
8
Джозефзун
11
Баккали
Остались в запасе
Черноморец
ПСВ
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
32
Найджел Бертрамс
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
28
Абель Тамата
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Черноморец - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Черноморец
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