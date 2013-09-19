Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Черноморец
Динамо Загреб - Черноморец: обзор матча 19 сентября 2013
Динамо Загреб
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
43'
Ж. Фернандес
62'
А. Антонов
65'
Ф. Джа Джедже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Черноморец
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Чоп
86'
85'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
Й. Шимунич
82'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
М. Брозович
74'
69'
Замена
И. Бобко
️️️️
Ф. Джа Джедже
65'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Джа Джедже
Пас отдал
П. Кутас
Замена
С. Хусейнович
️️️️
З. Памич
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Антонов
Пас отдал
С. Риера
46'
Замена
С. Риера
️️️️
Л. Матос
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фернандес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Оливер Зеленика
ВР
28
Рубен Лима
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
28
Звонко Памич
ЦП
19
Саммир
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо Загреб
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
17
Саид Хусейнович
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
90
Буба
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Элис Бакай
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-3-2
1
Зеленика
28
Лима
4
Шимунич
55
Шимунович
12
Пинту
77
Брозович
28
Памич
19
Саммир
45
Адеми
10
Фернандес
9
Чоп
3-2-2-1-2
22
Безотосный
5
Бергер
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
77
Кутас
70
Минейро
8
Ковальчук
19
Гай
9
Джа Джедже
69
Антонов
80
Приёмов
28
Памич
17
Хусейнович
17
Хусейнович
28
Памич
9
Чоп
10
Халилович
10
Халилович
9
Чоп
77
Брозович
9
Бечирай
9
Бечирай
77
Брозович
9
Джа Джедже
21
Бобко
21
Бобко
9
Джа Джедже
3
Лео Матос
99
Риера
99
Риера
3
Лео Матос
69
Антонов
22
Самодин
22
Самодин
69
Антонов
Остались в запасе
Динамо Загреб
Черноморец
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
90
Буба
ЦП
Главный тренер
Бранко Иванкович
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
19
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
90
Буба
ЦП
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
19
Элис Бакай
АП
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Динамо Загреб - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Андерлехта» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+