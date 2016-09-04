Филип Кисс - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Кисс
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дунайска-Стреда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Кисс
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дунайска-Стреда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2017
|Был в запасе
|Литва
|1:2
|Словакия
|26.03.2017
|Был в запасе
|Мальта
|1:3
|Словакия
|11.11.2016
|Был в запасе
|Словакия
|4:0
|Литва
|11.10.2016
|87' -90'
|Словакия
|3:0
|Шотландия
|08.10.2016
|Был в запасе
|Словения
|1:0
|Словакия
|04.09.2016
|78' -90'
|Словакия
|0:1
|Англия