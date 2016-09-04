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    Филип Кисс - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Кисс
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Дунайска-Стреда
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 октября 1990 (32 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2017 Был в запасе Литва 1:2 Словакия
    26.03.2017 Был в запасе Мальта 1:3 Словакия
    11.11.2016 Был в запасе Словакия 4:0 Литва
    11.10.2016 87' -90' Словакия 3:0 Шотландия
    08.10.2016 Был в запасе Словения 1:0 Словакия
    04.09.2016 78' -90' Словакия 0:1 Англия
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