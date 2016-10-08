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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Словакия
Словения - Словакия: обзор матча 08 октября 2016
Словения
08.10.2016, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
74'
Р. Кронаветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Словакия
Замена
М. Мевля
️️️️
Р. Безьяк
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ю. Куцка
84'
Желтая карточка
М. Дуриш
Желтая карточка
А. Струна
80'
79'
Замена
Я. Голубек
️️️️
Л. Паушек
79'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Д. Швенто
79'
Замена
М. Дуриш
️️️️
П. Грошовски
ГОЛ! 1:0!
Р. Кронаветер
Пас отдал
Й. Иличич
74'
Замена
Р. Кронаветер
️️️️
Я. Куртич
72'
69'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Замена
М. Новакович
️️️️
В. Бирса
68'
56'
Желтая карточка
Т. Губочан
31'
Желтая карточка
К. Салата
Желтая карточка
Р. Крхин
26'
Желтая карточка
Б. Цесар
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
0
Альяж Струна
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Вальтер Бирса
АП
14
Ясмин Куртич
ПП
0
Роман Безьяк
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
13
Патрик Грошовски
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
3
Бобан Йович
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
18
Деян Трайковски
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
22
Ник Омладич
ЦП
18
Рок Кронаветер
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
9
Якуб Поважанец
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
11
Марек Бакош
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
4-2-2-2
1
Облак
13
Йокич
0
Самарджич
5
Цесар
0
Струна
21
Крхин
14
Куртич
7
Вербич
10
Бирса
7
Иличич
0
Безьяк
4-5-1
23
Козачик
16
Салата
15
Губочан
4
Дюрица
3
Паушек
13
Грошовски
19
Куцка
6
Грегуш
17
Гамшик
18
Швенто
20
Мак
0
Безьяк
17
Мевля
17
Мевля
0
Безьяк
14
Куртич
18
Кронаветер
18
Кронаветер
14
Куртич
10
Бирса
11
Новакович
11
Новакович
10
Бирса
3
Паушек
22
Голубек
22
Голубек
3
Паушек
18
Швенто
18
Сабо
18
Сабо
18
Швенто
13
Грошовски
21
Дуриш
21
Дуриш
13
Грошовски
Остались в запасе
Словения
Словакия
3
Бобан Йович
ЦЗ
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
18
Деян Трайковски
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
22
Ник Омладич
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
9
Якуб Поважанец
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
3
Бобан Йович
ЦЗ
12
Вид Белец
ВР
16
Ян Копривец
ВР
18
Деян Трайковски
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
23
Матич Чрнич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
22
Ник Омладич
ЦП
20
Алекс Пихлер
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Дубравка
ВР
12
Ян Новота
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
8
Филип Кисс
ЦП
9
Якуб Поважанец
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Словения - Словакия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Стожице
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