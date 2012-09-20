Глинор Плет - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Глинор
|Фамилия
|Плет
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1987 (36 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Глинор
|Фамилия
|Плет
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 1987 (36 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|7
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2013
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|15.02.2013
|67' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Генк (Генк)
|90'
|22.11.2012
|70' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|0:1
|Генк (Генк)
|09.11.2012
|67' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Генк (Генк)
|90'
|25.10.2012
|62' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Спортинг (Лиссабон)
|04.10.2012
|86' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Генк (Генк)
|20.09.2012
|81' -90'
|Генк (Генк)
|3:0
|Фехервар (Секешфехервар)