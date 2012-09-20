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    Глинор Плет - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Глинор
    Фамилия Плет
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 1987 (36 лет)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 7 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2013 1' -90' Генк (Генк) 0:2 Штутгарт (Штутгарт)
    15.02.2013 67' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Генк (Генк)
    90'
    22.11.2012 70' -90' Фехервар (Секешфехервар) 0:1 Генк (Генк)
    09.11.2012 67' -90' Спортинг (Лиссабон) 1:1 Генк (Генк)
    90'
    25.10.2012 62' -90' Генк (Генк) 2:1 Спортинг (Лиссабон)
    04.10.2012 86' -90' Базель (Базель) 2:2 Генк (Генк)
    20.09.2012 81' -90' Генк (Генк) 3:0 Фехервар (Секешфехервар)
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