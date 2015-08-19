Никола Митрович - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Митрович
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крушевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Митрович
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крушевац
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1987 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|24.11.2015
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:4
|Челси (Лондон)
|04.11.2015
|46' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:3
|Порту (Порту)
|20.10.2015
|1' -56'
|Порту (Порту)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.09.2015
|1' -61'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:2
|Динамо (Киев)
|16.09.2015
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|4:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|25.08.2015
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:1
|Базель (Базель)
|24'
|19.08.2015
|51' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Маккаби (Тель-Авив)