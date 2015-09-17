Филипп Просеник - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Просеник
|Команда
|Маттерсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Просеник
|Команда
|Маттерсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|1' -64'
|Рапид (Вена)
|0:4
|Валенсия (Валенсия)
|10.12.2015
|72' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Динамо (Минск)
|26.11.2015
|1' -86'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Рапид (Вена)
|05.11.2015
|1' -79'
|Виктория (Пльзень)
|1:2
|Рапид (Вена)
|22.10.2015
|1' -68'
|Рапид (Вена)
|3:2
|Виктория (Пльзень)
|01.10.2015
|86' -90'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Рапид (Вена)
|17.09.2015
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:1
|Вильярреал (Вильярреал)