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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Рапид
Динамо Мн - Рапид: обзор матча 01 октября 2015
Динамо Мн
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
54'
Ш. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Рапид
Замена
О. Веретило
️️️️
Р. Бегунов
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Бечирай
90'
+1
86'
Замена
Ф. Просеник
️️️️
М. Йелич
76'
Замена
Д. Алар
️️️️
Ш. Хофманн
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
Н. Адамович
72'
Желтая карточка
Н. Корзун
71'
Замена
М. Эльмунир
️️️️
И. Воронков
66'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Хофманн
Пас отдал
Ш. Шваб
46'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Л. Шауб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Витус
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
2
Игорь Воронков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Рапид
1
Ян Новота
ВР
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Луис Шауб
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
9
Матей Йелич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
9
Александру Някша
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
27
Филипп Просеник
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
4-5-1
30
Гутор
67
Бегунов
66
Политевич
17
Бангура
3
Витус
8
Адамович
15
Удоджи
18
Корзун
2
Воронков
10
Корытько
9
Бечирай
3-2-3-1-1
1
Новота
3
Павелич
11
Хофманн
6
Зоннляйтнер
17
Дибон
91
Штангль
21
Шауб
15
Граховац
22
Шваб
11
Кайнц
9
Йелич
67
Бегунов
20
Веретило
20
Веретило
67
Бегунов
2
Воронков
17
Эльмунир
17
Эльмунир
2
Воронков
8
Адамович
88
Рассадкин
88
Рассадкин
8
Адамович
21
Шауб
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
21
Шауб
9
Йелич
27
Просеник
27
Просеник
9
Йелич
11
Хофманн
19
Алар
19
Алар
11
Хофманн
Остались в запасе
Динамо Мн
Рапид
26
Сергей Концевой
ЦЗ
9
Александру Някша
ЦП
1
Сергей Игнатович
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
Главный тренер
Вук Рашович
18
Филипп Хуспек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
26
Сергей Концевой
ЦЗ
9
Александру Някша
ЦП
1
Сергей Игнатович
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
Остались в запасе
18
Филипп Хуспек
ЦП
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Динамо Мн - Рапид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Трактор
Где смотреть матч:
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