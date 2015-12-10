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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Динамо Мн
Рапид - Динамо Мн: обзор матча 10 декабря 2015
Рапид
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мн
29'
М. Хофманн
59'
М. Йелич
64'
М. Эльмунир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Динамо Мн
85'
Замена
В. Булыга
️️️️
В. Корытько
Замена
Ш. Штангль
️️️️
Д. Алар
80'
Замена
Ф. Просеник
️️️️
М. Йелич
72'
Замена
С. Граховац
️️️️
М. Хофманн
65'
64'
Замена
М. Эльмунир
️️️️
Н. Адамович
64'
ГОЛ! 2:1!
М. Эльмунир
Пас отдал
М. Витус
61'
Замена
И. Воронков
️️️️
К. Премудров
ГОЛ! 2:0!
М. Йелич
Пас отдал
М. Павелич
59'
Желтая карточка
С. Ауэр
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Хофманн
29'
Пенальти не реализован!
Ш. Хофманн
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Танос Пецос
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Динамо Мн
30
Александр Гутор
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
3
Максим Витус
ЦЗ
8
Ненад Адамович
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
15
Чигози Удоджи
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Томи Корреа
ЦФ
27
Филипп Просеник
ЦФ
Динамо Мн
1
Сергей Игнатович
ВР
26
Сергей Концевой
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
2
Игорь Воронков
ЦП
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Штребингер
24
Ауэр
3
Павелич
6
Зоннляйтнер
28
Хофманн
11
Хофманн
6
Пецос
22
Шваб
11
Кайнц
9
Йелич
19
Алар
4-5-1
30
Гутор
17
Бангура
66
Политевич
3
Витус
67
Бегунов
10
Корытько
6
Премудров
15
Удоджи
18
Корзун
8
Адамович
9
Бечирай
19
Алар
91
Штангль
91
Штангль
19
Алар
28
Хофманн
15
Граховац
15
Граховац
28
Хофманн
9
Йелич
27
Просеник
27
Просеник
9
Йелич
10
Корытько
10
Булыга
10
Булыга
10
Корытько
6
Премудров
2
Воронков
2
Воронков
6
Премудров
8
Адамович
17
Эльмунир
17
Эльмунир
8
Адамович
Остались в запасе
Рапид
Динамо Мн
28
Томи Корреа
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
Главный тренер
Зоран Баришич
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
28
Томи Корреа
ЦФ
21
Тобиас Кнофлах
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
Остались в запасе
26
Сергей Концевой
ЦЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
28
Ян Тигорев
ОП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Рапид - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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