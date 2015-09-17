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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Вильярреал
Рапид - Вильярреал: обзор матча 17 сентября 2015
Рапид
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
50'
Ш. Шваб
53'
Ш. Хофманн (П)
45'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вильярреал
Замена
С. Ауэр
️️️️
Ш. Штангль
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Шваб
88'
Желтая карточка
С. Граховац
80'
79'
Замена
М. Науэль
️️️️
Д. Суарес
78'
Желтая карточка
А. Рукавина
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
Ф. Кайнц
72'
69'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Л. Шауб
64'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ш. Хофманн
53'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Шваб
50'
49'
Желтая карточка
Д. Бонера
46'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Саму
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
А. Рукавина
36'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Ян Новота
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
27
Филипп Просеник
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Саму
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Новота
11
Хофманн
91
Штангль
17
Дибон
28
Хофманн
3
Павелич
22
Шваб
15
Граховац
21
Шауб
11
Кайнц
27
Просеник
4-3-1-2
25
Барбоса
2
Рукавина
4
Руис
23
Бонера
5
Йокич
14
Саму
21
Бруно
6
Джонатан
4
Суарес
20
Адриан
12
Баптистао
11
Кайнц
18
Хуспек
18
Хуспек
11
Кайнц
91
Штангль
24
Ауэр
24
Ауэр
91
Штангль
21
Шауб
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
21
Шауб
4
Суарес
77
Науэль
77
Науэль
4
Суарес
14
Саму
70
Кастильехо
70
Кастильехо
14
Саму
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
Остались в запасе
Рапид
Вильярреал
30
Рихард Штребингер
ВР
22
Стефан Нутц
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
22
Стефан Нутц
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Рапид - Вильярреал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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