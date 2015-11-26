Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Рапид
Вильярреал - Рапид: обзор матча 26 ноября 2015
Вильярреал
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
78'
Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Рапид
Желтая карточка
В. Руис
90'
86'
Замена
М. Йелич
️️️️
Ф. Просеник
Желтая карточка
Бруно
84'
Замена
М. Науэль
️️️️
С. Кастильехо
83'
ГОЛ! 1:0!
Бруно
Пас отдал
В. Руис
78'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Джонатан
73'
67'
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
61'
Замена
Р. Штребингер
️️️️
Я. Новота
Замена
Саму
️️️️
С. Бакамбу
52'
47'
Желтая карточка
М. Хофманн
Желтая карточка
Х. Коста
22'
6'
Замена
М. Хофманн
️️️️
К. Дибон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Рапид
1
Ян Новота
ВР
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
27
Филипп Просеник
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
14
Саму
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
9
Матей Йелич
ЦФ
19
Дени Алар
ЦФ
4-2-2-2
25
Барбоса
24
Коста
4
Руис
2
Рукавина
2
Гаспар
6
Джонатан
21
Бруно
4
Суарес
70
Кастильехо
94
Бакамбу
9
Сольдадо
3-2-3-1-1
1
Новота
3
Павелич
17
Дибон
6
Зоннляйтнер
11
Хофманн
91
Штангль
22
Шваб
7
Шобесбергер
6
Пецос
11
Кайнц
27
Просеник
94
Бакамбу
14
Саму
14
Саму
94
Бакамбу
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Тригерос
6
Джонатан
70
Кастильехо
77
Науэль
77
Науэль
70
Кастильехо
1
Новота
30
Штребингер
30
Штребингер
1
Новота
17
Дибон
28
Хофманн
28
Хофманн
17
Дибон
27
Просеник
9
Йелич
9
Йелич
27
Просеник
Остались в запасе
Вильярреал
Рапид
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Зоран Баришич
Статистика матча Вильярреал - Рапид
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Вильярреал
Рапид
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+