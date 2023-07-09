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Энрике
Статистика
Энрике - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1991 (35)
#19 | Нападающий
177 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Америка Минейро
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коритиба
3 : 1
09.07.2023
Америка Минейро
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Америка Минейро
1 : 2
26.06.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Америка Минейро
2 : 2
11.06.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.06.2023
Коринтианс
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Америка Минейро
0 : 4
15.05.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сан-Паулу
3 : 0
23.04.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Америка Минейро
0 : 3
15.04.2023
Флуминенсе
1' - 63'
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