Статистика по турнирам

Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Чехия. Синот Лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2019/2020 США. МЛС 2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Copa del Sol 2013 Товарищеские матчи 2013 Copa del Sol 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013