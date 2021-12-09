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Борек Докал
Статистика
Борек Докал - статистика
Завершил карьеру
30 сентября 1988 (37)
#9 | Полузащитник
182 см
Чехия
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Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Спарта
2 : 0
09.12.2021
Брондбю
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Рейнджерс
2 : 0
25.11.2021
Спарта
58' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Лион
3 : 0
04.11.2021
Спарта
68' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Спарта
3 : 4
21.10.2021
Лион
63' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Спарта
1 : 0
30.09.2021
Рейнджерс
90' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Брондбю
0 : 0
16.09.2021
Спарта
Был в запасе
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