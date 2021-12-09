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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Брондбю
Спарта - Брондбю: обзор матча 09 декабря 2021
Спарта
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
43'
Д. Ганцко
49'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Брондбю
88'
Желтая карточка
Я. Сингх
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
86'
80'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Уре
75'
Вторая желтая
А. Слимане
72'
Замена
Я. Сингх
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Я. Пешек
69'
61'
Замена
А. Брус
️️️️
Б. Риверос
61'
Замена
К. Каппис
️️️️
Й. Радошевич
Замена
А. Виндхейм
️️️️
М. Пулькраб
60'
Вторая желтая
Т. Виснер
57'
Желтая карточка
Ф. Соучек
51'
ГОЛ! 2:0!
А. Гложек
49'
Желтая карточка
М. Пулькраб
48'
48'
Желтая карточка
А. Максе
Желтая карточка
Т. Виснер
47'
47'
Желтая карточка
Б. Риверос
ГОЛ! 1:0!
Д. Ганцко
43'
7'
Желтая карточка
А. Слимане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
3-4-1-2
30
Холек
28
Виснер
17
Ганцко
27
Панак
8
Павелка
10
Пешек
7
Крейчи
10
Соучек
17
Гараслин
10
Пулькраб
10
Гложек
3-2-3-2
1
Хермансен
24
Ростед
15
Риверос
5
Хеггхейм
14
Менса
2
Максе
25
Френдруп
5
Радошевич
20
Слимане
17
Уре
15
Хедлунд
10
Пулькраб
32
Виндхейм
32
Виндхейм
10
Пулькраб
17
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
17
Гараслин
15
Риверос
5
Брус
5
Брус
15
Риверос
5
Радошевич
12
Каппис
12
Каппис
5
Радошевич
17
Уре
30
Квистгарден
30
Квистгарден
17
Уре
15
Хедлунд
31
Сингх
31
Сингх
15
Хедлунд
Остались в запасе
Спарта
Брондбю
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
17
Матиас Греве
АП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Спарта - Брондбю
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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