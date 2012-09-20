Моххамед Авал Исса - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Моххамед Авал
|Фамилия
|Исса
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Моххамед Авал
|Фамилия
|Исса
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аккра
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|46' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|22.11.2012
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Рапид (Вена)
|09.11.2012
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|04.10.2012
|69' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|20.09.2012
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Русенборг (Тронхейм)