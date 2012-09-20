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    Моххамед Авал Исса - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Моххамед Авал
    Фамилия Исса
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2012 46' -90' Байер (Леверкузен) 1:0 Русенборг (Тронхейм)
    22.11.2012 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:2 Рапид (Вена)
    09.11.2012 1' -90' Металлист (Харьков) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    25.10.2012 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:2 Металлист (Харьков)
    04.10.2012 69' -90' Русенборг (Тронхейм) 0:1 Байер (Леверкузен)
    20.09.2012 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Русенборг (Тронхейм)
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