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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Русенборг
Байер - Русенборг: обзор матча 07 декабря 2012
Байер
07.12.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
65'
Ю. Ридель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Русенборг
82'
Замена
Х. Алас
️️️️
Й. Свенссон
Замена
О. Айдын
️️️️
Т. Штеффен
75'
72'
Замена
С. Иверсен
️️️️
О. Селнаэс
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ридель
Пас отдал
Карлиньос
65'
46'
Замена
М. Авал Исса
️️️️
Р. Прица
Замена
С. Сэм
️️️️
Р. Аугусто
46'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Ш. Райнарц
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
32
Юлиан Ридель
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Тобиас Штеффен
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
11
Джон Чибуике
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Эрик Ценга
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Окан Айдын
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Русенборг
33
Александер Ховдевик
ВР
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
13
Хайме Алас
ЦП
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
4-4-2
36
Ломб
11
Карлиньос
7
Райнарц
2
Вольшайд
2
Фридрих
32
Ридель
13
Хегелер
31
Кор
7
Аугусто
10
Фернандес
11
Штеффен
3-3-2-2
12
Лунд Хансен
42
Дискеруд
6
Ваган Рёнинг
4
Региниуссен
2
Гамбоа
10
Селнаэс
3
Дорсин
18
Эльюнусси
22
Свенссон
11
Чибуике
22
Прица
11
Штеффен
9
Айдын
9
Айдын
11
Штеффен
7
Райнарц
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Аугусто
33
Сэм
33
Сэм
7
Аугусто
22
Свенссон
13
Алас
13
Алас
22
Свенссон
22
Прица
27
Исса
27
Исса
22
Прица
10
Селнаэс
11
Иверсен
11
Иверсен
10
Селнаэс
Остались в запасе
Байер
Русенборг
28
Эрик Ценга
ЦП
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
33
Александер Ховдевик
ВР
Остались в запасе
28
Эрик Ценга
ЦП
1
Давид Йеллделл
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
33
Александер Ховдевик
ВР
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Байер - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Бай-Арена
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