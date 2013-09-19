Томас Драге - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Драге
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1992 (31 год)
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Драге
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 февраля 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2013
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|2:0
|Тромсе (Тромсе)
|87'
|28.11.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|08.11.2013
|1' -60'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|24.10.2013
|1' -75'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|03.10.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|19.09.2013
|1' -78'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)