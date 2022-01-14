Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салиу Сисс - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Салиу
    Фамилия Сисс
    Команда Нанси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 сентября 1989 (33 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сенегал 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2022 1' -119' Сенегал 0:0
    (4:2)п    		 Египет
    02.02.2022 1' -90' Буркина-Фасо 1:3 Сенегал
    30.01.2022 1' -90' Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея
    79' 9'
    25.01.2022 1' -82' Сенегал 2:0 Кабо-Верде
    18.01.2022 1' -86' Малави 0:0 Сенегал
    14.01.2022 1' -90' Сенегал 0:0 Гвинея
    • Читайте нас: 
    11