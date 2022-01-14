Салиу Сисс - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Салиу
|Фамилия
|Сисс
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Салиу
|Фамилия
|Сисс
|Команда
|Нанси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сенегал
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2022
|1' -119'
|Сенегал
|0:0
(4:2)п
|Египет
|02.02.2022
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:3
|Сенегал
|30.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|3:1
|Экваториальная Гвинея
|79' 9'
|25.01.2022
|1' -82'
|Сенегал
|2:0
|Кабо-Верде
|18.01.2022
|1' -86'
|Малави
|0:0
|Сенегал
|14.01.2022
|1' -90'
|Сенегал
|0:0
|Гвинея