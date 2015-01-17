Рэнди - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Ибан
|Фамилия
|Иянга Травиесо
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Ибан
|Фамилия
|Иянга Травиесо
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|0:0
(4:2)п
|Экваториальная Гвинея
|05.02.2015
|Был в запасе
|Гана
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|31.01.2015
|1' -80'
|Тунис
|1:2
|Экваториальная Гвинея
|25.01.2015
|1' -90'
|Габон
|0:2
|Экваториальная Гвинея
|19'
|21.01.2015
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:0
|Буркина-Фасо
|17.01.2015
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|1:1
|Конго