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    Хавьер Бальбоа - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Хавьер
    Фамилия Бальбоа
    Команда Эшторил
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 6 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2015 1' -90' ДР Конго 0:0
    (4:2)п    		 Экваториальная Гвинея
    201'
    05.02.2015 1' -90' Гана 3:0 Экваториальная Гвинея
    31.01.2015 1' -90' Тунис 1:2 Экваториальная Гвинея
    90' 102'
    25.01.2015 1' -90' Габон 0:2 Экваториальная Гвинея
    55'
    21.01.2015 1' -84' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 1' -90' Экваториальная Гвинея 1:1 Конго
    89'
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