Жувенал Эджого - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Жувенал
|Фамилия
|Эджого
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сабаделл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|177
|Имя
|Жувенал
|Фамилия
|Эджого
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сабаделл
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|0:0
(4:2)п
|Экваториальная Гвинея
|05.02.2015
|Был в запасе
|Гана
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|31.01.2015
|Был в запасе
|Тунис
|1:2
|Экваториальная Гвинея
|25.01.2015
|76' -90'
|Габон
|0:2
|Экваториальная Гвинея
|21.01.2015
|71' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:0
|Буркина-Фасо
|17.01.2015
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|1:1
|Конго