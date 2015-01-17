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    Жувенал Эджого - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Жувенал
    Фамилия Эджого
    Команда Санта-Колома
    Состав Основной
    Родной город Сабаделл
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 апреля 1979 (43 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экваториальная Гвинея 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2015 1' -90' ДР Конго 0:0
    (4:2)п    		 Экваториальная Гвинея
    05.02.2015 Был в запасе Гана 3:0 Экваториальная Гвинея
    31.01.2015 Был в запасе Тунис 1:2 Экваториальная Гвинея
    25.01.2015 76' -90' Габон 0:2 Экваториальная Гвинея
    21.01.2015 71' -90' Экваториальная Гвинея 0:0 Буркина-Фасо
    17.01.2015 Был в запасе Экваториальная Гвинея 1:1 Конго
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