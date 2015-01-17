Руи - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Руи Фернандо
|Фамилия
|Да Грасиа Гомес
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Руи Фернандо
|Фамилия
|Да Грасиа Гомес
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2015
|1' -90'
|ДР Конго
|0:0
(4:2)п
|Экваториальная Гвинея
|05.02.2015
|1' -90'
|Гана
|3:0
|Экваториальная Гвинея
|31.01.2015
|1' -90'
|Тунис
|1:2
|Экваториальная Гвинея
|25.01.2015
|1' -90'
|Габон
|0:2
|Экваториальная Гвинея
|21.01.2015
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|0:0
|Буркина-Фасо
|17.01.2015
|1' -90'
|Экваториальная Гвинея
|1:1
|Конго