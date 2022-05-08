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    Педру Мендеш - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Педру
    Фамилия Мендеш
    Команда Монпелье
    Состав Основной
    Родной город Нюшатель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 октября 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 78
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Монпелье 5:0 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 75' -90' Анжер (Анжер) 2:0 Монпелье (Монпелье)
    14.05.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 0:4 ПСЖ (Париж)
    08.05.2022 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Монпелье (Монпелье)
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