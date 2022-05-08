Педру Мендеш - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Педру
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюшатель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Педру
|Фамилия
|Мендеш
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюшатель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|75' -90'
|Анжер (Анжер)
|2:0
|Монпелье (Монпелье)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)