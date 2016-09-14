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    Рикардо ван Рейн - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Рикардо
    Фамилия ван Рейн
    Команда Херенвен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1991 (31 год)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2016 1' -77' Брюгге (Брюгге) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    22.11.2016 71' -90' Лестер (Лестер) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    02.11.2016 1' -90' Порту (Порту) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    18.10.2016 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Порту (Порту)
    27.09.2016 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Брюгге (Брюгге)
    14.09.2016 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:3 Лестер (Лестер)
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