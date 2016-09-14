Рикардо ван Рейн - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|ван Рейн
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1991 (31 год)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Рикардо
|Фамилия
|ван Рейн
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2016
|1' -77'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.11.2016
|71' -90'
|Лестер (Лестер)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|02.11.2016
|1' -90'
|Порту (Порту)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|18.10.2016
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Порту (Порту)
|27.09.2016
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)
|14.09.2016
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Лестер (Лестер)