Хасан Баев - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Хасан
|Отчество
|Ауесович
|Фамилия
|Баев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Имя
|Хасан
|Отчество
|Ауесович
|Фамилия
|Баев
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|13
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|52' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|70' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|61' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.10.2015
|70' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|90'
|11.10.2015
|80' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|83' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:0
|Дружба (Майкоп)
|86'
|28.09.2015
|75' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|1' -72'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|1' -58'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|1' -62'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|1' -64'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|60'
|20.07.2015
|1' -59'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)