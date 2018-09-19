Родриго Гало - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Гало
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Гало
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2018
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|АЕК (Афины)
|27.11.2018
|1' -73'
|АЕК (Афины)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|07.11.2018
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|АЕК (Афины)
|23.10.2018
|84' -90'
|АЕК (Афины)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|02.10.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:3
|Бенфика (Лиссабон)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|АЕК (Афины)