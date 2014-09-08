Гедиминас Вицюс - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Гедиминас
|Фамилия
|Вицюс
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каунас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Гедиминас
|Фамилия
|Вицюс
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каунас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2015
|76' -90'
|Литва
|1:2
|Швейцария
|27.03.2015
|Был в запасе
|Англия
|4:0
|Литва
|15.11.2014
|1' -82'
|Швейцария
|4:0
|Литва
|12.10.2014
|32' -90'
|Литва
|0:2
|Словения
|09.10.2014
|1' -90'
|Литва
|1:0
|Эстония
|08.09.2014
|66' -90'
|Сан-Марино
|0:2
|Литва