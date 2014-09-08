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    Гедиминас Вицюс - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Гедиминас
    Фамилия Вицюс
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Каунас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1985 (37 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2015 76' -90' Литва 1:2 Швейцария
    27.03.2015 Был в запасе Англия 4:0 Литва
    15.11.2014 1' -82' Швейцария 4:0 Литва
    12.10.2014 32' -90' Литва 0:2 Словения
    09.10.2014 1' -90' Литва 1:0 Эстония
    08.09.2014 66' -90' Сан-Марино 0:2 Литва
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