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Евро-2024
Литва - Словения
Литва - Словения: обзор матча 12 октября 2014
Литва
12.10.2014, воскресенье, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Словения
33'
М. Новакович
37'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Словения
Желтая карточка
Т. Кьянскас
90'
+3
86'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Кирм
Замена
С. Миколюнас
️️️️
К. Чведукас
75'
67'
Замена
В. Бирса
️️️️
Н. Печник
Желтая карточка
К. Чведукас
56'
46'
Замена
А. Мертель
️️️️
Д. Стеванович
Желтая карточка
Д. Матулевичюс
45'
+4
Желтая карточка
А. Новиковас
45'
+3
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Новакович
Пас отдал
Н. Печник
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Замена
Г. Вицюс
️️️️
М. Панка
32'
23'
Желтая карточка
Д. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
7
Артурас Зулпа
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
3
Далибор Стеванович
ОП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
20
Кевин Кампль
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
14
Витаутас Лукша
ЦП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
22
Алеш Мертель
ОП
10
Вальтер Бирса
ЦП
18
Райко Ротман
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
4-1-3-2
1
Арлаускис
4
Кьянскас
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
3
Фрейдгеймас
18
Панка
7
Зулпа
11
Новиковас
13
Чведукас
9
Матулевичюс
10
Черных
3-1-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
6
Илич
5
Цесар
3
Стеванович
14
Куртич
15
Струна
20
Кампль
17
Кирм
7
Печник
11
Новакович
13
Чведукас
13
Миколюнас
13
Миколюнас
13
Чведукас
18
Панка
2
Вицюс
2
Вицюс
18
Панка
17
Кирм
14
Лазаревич
14
Лазаревич
17
Кирм
3
Стеванович
22
Мертель
22
Мертель
3
Стеванович
7
Печник
10
Бирса
10
Бирса
7
Печник
Остались в запасе
Литва
Словения
14
Витаутас Лукша
ЦП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
17
Мантас Куклис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
14
Витаутас Лукша
ЦП
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
17
Мантас Куклис
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
12
Вид Белец
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
13
Митя Вилер
ЦЗ
3
Желько Филипович
ОП
18
Райко Ротман
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Статистика матча Литва - Словения
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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