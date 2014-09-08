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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Литва
Сан-Марино - Литва: обзор матча 08 сентября 2014
Сан-Марино
08.09.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 1 тур
0 : 2
Завершен
Литва
5'
Д. Матулевичюс
36'
А. Новиковас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Литва
90'
Замена
М. Куклис
️️️️
Ф. Черных
Замена
Л. Бускарини
️️️️
Д. Бонини
87'
86'
Замена
С. Станкявичус
️️️️
Д. Матулевичюс
Замена
М. Стефанелли
️️️️
Х. Хирш
76'
Желтая карточка
М. Баттистини
72'
66'
Замена
Г. Вицюс
️️️️
М. Панка
Замена
М. Червеллини
️️️️
Л. Този
56'
Желтая карточка
А. Гасперони
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Новиковас
Пас отдал
Г. Фрейдгеймас
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Матулевичюс
Пас отдал
М. Калонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Алекс Гасперони
ЦП
21
Лука Този
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Федерико Валентини
ВР
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
4-2-4
23
Симончини
5
Бролли
6
Симончини
4
Витаиоли
21
Баттистини
8
Гасперони
21
Този
7
Витаиоли
2
Бонини
17
Хирш
20
Сельва
3-1-4-2
1
Арлаускис
4
Кьянскас
3
Фрейдгеймас
5
Славицкас
18
Панка
10
Калонас
13
Чведукас
11
Новиковас
0
Жалюкас
10
Черных
9
Матулевичюс
2
Бонини
13
Бускарини
13
Бускарини
2
Бонини
21
Този
14
Червеллини
14
Червеллини
21
Този
17
Хирш
9
Стефанелли
9
Стефанелли
17
Хирш
9
Матулевичюс
19
Станкявичус
19
Станкявичус
9
Матулевичюс
10
Черных
17
Куклис
17
Куклис
10
Черных
18
Панка
2
Вицюс
2
Вицюс
18
Панка
Остались в запасе
Сан-Марино
Литва
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
22
Карло Валентини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Федерико Валентини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Остались в запасе
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
22
Карло Валентини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
0
Федерико Валентини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Остались в запасе
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
21
Витаутас Черняускас
ВР
12
Эмилиюс Зубас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Нериус Вальскис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Статистика матча Сан-Марино - Литва
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Олимпико
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