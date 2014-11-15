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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Литва
Швейцария - Литва: обзор матча 15 ноября 2014
Швейцария
15.11.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 4 тур
4 : 0
Завершен
Литва
66'
Г. Арлаускис (АГ)
68'
Ф. Шер
80'
Д. Шакири
90'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Литва
ГОЛ! 4:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Й. Дрмич
90'
87'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
А. Новиковас
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
Х. Сеферович
83'
82'
Замена
Т. Элиосиус
️️️️
Г. Вицюс
ГОЛ! 3:0!
Д. Шакири
Пас отдал
Й. Дрмич
80'
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ф. Мубандже
75'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Шер
Пас отдал
В. Бехрами
68'
Желтая карточка
Й. Дрмич
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Арлаускис
66'
64'
Замена
В. Боровский
️️️️
Э. Вайткунас
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Мехмеди
64'
36'
Желтая карточка
Г. Фрейдгеймас
Желтая карточка
Ф. Мубандже
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Гекхан Инлер
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
10
Марко Шенбехлер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
14
Михаэль Фрай
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
15
Таутвидас Элиосиус
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
19
Донатас Казлаускас
ЦФ
4-3-1-2
1
Зоммер
3
Мубандже
20
Джуру
22
Шер
2
Лихтштайнер
8
Инлер
15
Джемаили
11
Бехрами
23
Шакири
18
Мехмеди
9
Сеферович
4-4-2
1
Арлаускис
23
Андриюшкевичус
3
Фрейдгеймас
8
Вайткунас
4
Кьянскас
11
Новиковас
7
Зулпа
2
Вицюс
13
Чведукас
9
Матулевичюс
10
Черных
3
Мубандже
16
Фернандес
16
Фернандес
3
Мубандже
9
Сеферович
10
Шенбехлер
10
Шенбехлер
9
Сеферович
18
Мехмеди
19
Дрмич
19
Дрмич
18
Мехмеди
2
Вицюс
15
Элиосиус
15
Элиосиус
2
Вицюс
8
Вайткунас
20
Боровский
20
Боровский
8
Вайткунас
11
Новиковас
19
Казлаускас
19
Казлаускас
11
Новиковас
Остались в запасе
Швейцария
Литва
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
14
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
10
Миндаугас Калонас
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
14
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
19
Симонас Станкявичус
ЦФ
16
Рикардас Бениусис
ЦФ
12
Эмилиюс Зубас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
21
Витаутас Черняускас
ВР
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
10
Миндаугас Калонас
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Статистика матча Швейцария - Литва
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Зиттерштадион
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