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Расписание матчей
Евро-2024
Литва - Швейцария
Литва - Швейцария: обзор матча 14 июня 2015
Литва
14.06.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 6 тур
1 : 2
Завершен
Швейцария
64'
Ф. Черных
69'
Й. Дрмич
84'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Швейцария
Желтая карточка
Т. Микуцкис
90'
+2
Желтая карточка
К. Чведукас
89'
Замена
В. Лукша
️️️️
Д. Чеснаускис
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шакири
Пас отдал
Б. Эмболо
Желтая карточка
Д. Чеснаускис
83'
81'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Г. Вицюс
️️️️
В. Сливка
76'
69'
ГОЛ! 1:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
Э. Вайткунас
64'
Замена
К. Чведукас
️️️️
А. Зулпа
61'
58'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
57'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Х. Сеферович
44'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
М. Панка
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
7
Артурас Зулпа
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Литва
12
Саулюс Клевинскас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
13
Каролис Чведукас
ЦП
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-3-2
12
Зубас
2
Климавичус
5
Микуцкис
23
Андриюшкевичус
8
Вайткунас
18
Панка
7
Чеснаускис
7
Зулпа
14
Сливка
9
Матулевичюс
10
Черных
4-1-2-1-2
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
20
Джуру
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Инлер
11
Бехрами
23
Шакири
19
Дрмич
9
Сеферович
7
Чеснаускис
14
Лукша
14
Лукша
7
Чеснаускис
14
Сливка
2
Вицюс
2
Вицюс
14
Сливка
7
Зулпа
13
Чведукас
13
Чведукас
7
Зулпа
8
Инлер
15
Джемаили
15
Джемаили
8
Инлер
19
Дрмич
7
Эмболо
7
Эмболо
19
Дрмич
9
Сеферович
18
Мехмеди
18
Мехмеди
9
Сеферович
Остались в запасе
Литва
Швейцария
19
Гратас Сиргедас
ЦП
12
Саулюс Клевинскас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
19
Гратас Сиргедас
ЦП
12
Саулюс Клевинскас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
3
Георгас Фрейдгеймас
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Лукас Спалвис
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Пайтим Касами
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Литва - Швейцария
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
1 : 0
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
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