Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаил Земсков - статистика

Завершил карьеру
2 мая 1994 (32)
#8 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак К
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Спартак К
0 : 1
09.06.2024
Химик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
0 : 2
02.06.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
29.05.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Спартак К
0 : 0
25.05.2024
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
19.05.2024
Спартак К
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Спартак К
1 : 1
15.05.2024
Динамо Бр
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Волга
0 : 1
11.05.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
5 : 2
04.05.2024
Калуга
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Спартак К
0 : 0
28.04.2024
Авангард
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 0
24.04.2024
Спартак К
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Спартак К
0 : 2
30.03.2024
Волга
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Авангард
0 : 2
18.03.2024
Спартак К
1' - 80'
48'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Спартак К
1 : 0
09.03.2024
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Химик
0 : 2
02.03.2024
Спартак К
Был в запасе
Главные новости
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+