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    Михаил Земсков - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Михайлович
    Фамилия Земсков
    Команда Сокол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1994 (28 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 11 1 0 1 0
    Нефтехимик 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    29.11.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.11.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Велес (Москва)
    21.11.2020 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.11.2020 84' -90' Факел (Воронеж) 6:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    11.11.2020 46' -90' Торпедо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    07.11.2020 46' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Шинник (Ярославль)
    28.10.2020 46' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.10.2020 76' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    17.10.2020 65' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Факел (Воронеж)
    13.10.2020 1' -50' Факел (Воронеж) 0:0 Алания (Владикавказ)
    09.10.2020 1' -76' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Факел (Воронеж)
    37'
    04.10.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.09.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    23.09.2020 1' -80' Факел (Воронеж) 0:0 Томь (Томск)
    38'
    19.09.2020 1' -90' Чертаново (Москва) 0:3 Факел (Воронеж)
    13.09.2020 1' -66' Факел (Воронеж) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    09.09.2020 67' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Енисей (Красноярск)
    05.09.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    22.08.2020 1' -62' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Чертаново (Москва)
    16.08.2020 85' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    12.08.2020 69' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Енисей (Красноярск)
    08.08.2020 79' -90' Оренбург (Оренбург) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    01.08.2020 75' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
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