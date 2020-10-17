Михаил Земсков - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Земсков
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Земсков
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|11
|1
|0
|1
|0
|Нефтехимик
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.11.2020
|84' -90'
|Факел (Воронеж)
|6:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.11.2020
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|07.11.2020
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|28.10.2020
|46' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.10.2020
|76' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|17.10.2020
|65' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|13.10.2020
|1' -50'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|09.10.2020
|1' -76'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|37'
|04.10.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.09.2020
|1' -80'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Томь (Томск)
|38'
|19.09.2020
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:3
|Факел (Воронеж)
|13.09.2020
|1' -66'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|09.09.2020
|67' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|05.09.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|22.08.2020
|1' -62'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:0
|Чертаново (Москва)
|16.08.2020
|85' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|12.08.2020
|69' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|08.08.2020
|79' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|01.08.2020
|75' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)