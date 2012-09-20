Мор Шушан - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Мор
|Фамилия
|Шушан
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1988 (34 года)
|Имя
|Мор
|Фамилия
|Шушан
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|08.11.2012
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|25.10.2012
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|04.10.2012
|Был в запасе
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|49'