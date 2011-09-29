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    Фрайс Дешилдер - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Фрайс
    Фамилия Дешилдер
    Команда Эйндховен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2012 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.12.2011 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Брага (Брага)
    30.11.2011 Был в запасе Марибор (Марибор) 3:4 Брюгге (Брюгге)
    04.11.2011 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    20.10.2011 82' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    29.09.2011 Был в запасе Брага (Брага) 1:2 Брюгге (Брюгге)
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