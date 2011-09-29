Фрайс Дешилдер - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Фрайс
|Фамилия
|Дешилдер
|Команда
|Эйндховен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Фрайс
|Фамилия
|Дешилдер
|Команда
|Эйндховен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2012
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.12.2011
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Брага (Брага)
|30.11.2011
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|3:4
|Брюгге (Брюгге)
|04.11.2011
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|20.10.2011
|82' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|29.09.2011
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)