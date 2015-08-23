|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2015
|1' -54'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|17.10.2015
|69' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:3
|Эспаньол (Барселона)
|89'
|04.10.2015
|1' -70'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|37'
|24.09.2015
|75' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.09.2015
|68' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|23.08.2015
|81' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)