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    Винченцо Реннелла - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Винченцо
    Фамилия Реннелла
    Состав Без клуба
    Родной город Сен-Пол
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 октября 1988 (34 года)
    Рост 188
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