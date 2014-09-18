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    Горан Цвиянович - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Горан
    Фамилия Цвиянович
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Горица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 71' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Риека (Риека)
    27.11.2014 77' -90' Риека (Риека) 2:0 Стандард (Льеж)
    79'
    06.11.2014 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Риека (Риека)
    23.10.2014 1' -90' Риека (Риека) 3:1 Фейеноорд (Роттердам)
    02.10.2014 1' -90' Риека (Риека) 2:2 Севилья (Севилья)
    13'
    18.09.2014 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Риека (Риека)
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