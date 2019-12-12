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Роберт Берич
Статистика
Роберт Берич - статистика
Завершил карьеру
17 июня 1991 (35), Крско
#9 | Нападающий
188 см
Словения
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Китай. Суперлига 2025
Китай. Суперлига 2024
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
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Франция. Кубок лиги 2016/2017
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Франция. Лига 1 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Вольфсбург
1 : 0
12.12.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
21'
Лига Европы, 5 тур
Сент-Этьен
0 : 0
28.11.2019
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Александрия
2 : 2
07.11.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Сент-Этьен
1 : 1
24.10.2019
Александрия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.10.2019
Вольфсбург
1' - 90'
40'
Лига Европы, 1 тур
Гент
3 : 2
19.09.2019
Сент-Этьен
72' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Гент
3 : 2
19.09.2019
Сент-Этьен
72' - 90'
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