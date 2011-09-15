Димитриос Сиалмас - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Сиалмас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Димитриос
|Фамилия
|Сиалмас
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:3
|АЕК (Афины)
|01.12.2011
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Андерлехт (Брюссель)
|19'
|04.11.2011
|1' -68'
|АЕК (Афины)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|20.10.2011
|74' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|АЕК (Афины)
|89'
|29.09.2011
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Штурм (Грац)
|15.09.2011
|71' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|АЕК (Афины)