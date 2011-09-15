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    Димитриос Сиалмас - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Димитриос
    Фамилия Сиалмас
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 1986 (36 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 5 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    01.12.2011 1' -90' АЕК (Афины) 1:2 Андерлехт (Брюссель)
    19'
    04.11.2011 1' -68' АЕК (Афины) 1:3 Локомотив (Москва)
    20.10.2011 74' -90' Локомотив (Москва) 3:1 АЕК (Афины)
    89'
    29.09.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Штурм (Грац)
    15.09.2011 71' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:1 АЕК (Афины)
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