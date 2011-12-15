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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - АЕК
Штурм - АЕК: обзор матча 15 декабря 2011
Штурм
15.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
59'
Ф. Кайнц
10'
К. Манолас
43'
Н. Бернс
77'
В. Клонаридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - АЕК
Желтая карточка
М. Хаас
+1
Замена
С. Цукалас
️️️️
В. Клонаридис
Замена
М. Эренрайх
️️️️
Ф. Кайнц
ГОЛ! 1:3!
В. Клонаридис
Пас отдал
Р. Геррейро
Замена
Х. Буква
️️️️
С. Муратович
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
М. Дудич
Замена
С. Белек
️️️️
Н. Бернс
Замена
М. Хаас
️️️️
П. Вольф
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Й. Штандфест
Замена
Н. Карабелас
️️️️
Н. Энглезу
ГОЛ! 0:2!
Н. Бернс
Желтая карточка
Ф. Кайнц
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Манолас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
22
Сильвийе Чавлина
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
12
Милан Дудич
ЦЗ
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Маттиас Кох
ОП
10
Самир Муратович
АП
42
Роман Кинаст
ЦФ
10
Дарко Бодул
ЦФ
33
Патрик Вольф
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
АЕК
1
Димитриос Константопулос
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
14
Григориос Макос
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Штурм
34
Александр Шахнер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
4
Доминик Пурхер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
7
Марио Хаас
ЦФ
АЕК
28
Теодорос Мошонас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
3
Эльфар Фрейр Хельгасон
ЦЗ
66
Стив Белек
ЦФ
4-1-2-3
22
Чавлина
2
Попхадзе
12
Дудич
13
Бургшталлер
25
Штандфест
8
Кох
11
Кайнц
10
Муратович
33
Вольф
10
Бодул
42
Кинаст
3-2-3-2
1
Константопулос
16
Кала
33
Энглезу
24
Бугаидис
2
Контоес
44
Манолас
21
Бернс
14
Макос
11
Сиалмас
7
Геррейро
14
Клонаридис
33
Вольф
7
Хаас
7
Хаас
33
Вольф
11
Кайнц
17
Эренрайх
17
Эренрайх
11
Кайнц
10
Муратович
10
Буква
10
Буква
10
Муратович
14
Клонаридис
92
Цукалас
92
Цукалас
14
Клонаридис
33
Энглезу
15
Карабелас
15
Карабелас
33
Энглезу
21
Бернс
66
Белек
66
Белек
21
Бернс
Остались в запасе
Штурм
АЕК
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
4
Доминик Пурхер
ЦЗ
34
Александр Шахнер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
Главный тренер
Франко Фода
28
Теодорос Мошонас
ВР
3
Эльфар Фрейр Хельгасон
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
4
Доминик Пурхер
ЦЗ
34
Александр Шахнер
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
Остались в запасе
28
Теодорос Мошонас
ВР
3
Эльфар Фрейр Хельгасон
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Штурм - АЕК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
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