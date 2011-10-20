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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - АЕК
Локомотив - АЕК: обзор матча 20 октября 2011
Локомотив
20.10.2011, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
48'
Д. Сычев
71'
Д. Сычев (П)
90+3'
Ф. Кайседо
89'
Д. Сиалмас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - АЕК
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Д. Глушаков
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Сиалмас
Пас отдал
Леонардо
Замена
Д. Лоськов
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
Д. Сиалмас
️️️️
П. Лагос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Сычев
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Ибричич
Замена
Леонардо
️️️️
Н. Бернс
Желтая карточка
Х. Карлос
Травма
В. Обинна
Замена
П. Кафес
️️️️
Ф. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
Пас отдал
В. Обинна
Замена
В. Обинна
️️️️
Майкон
Травма
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
33
Панайотис Лагос
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
21
Нэтан Бернс
ЦП
11
Хосе Карлос
ПП
66
Стив Белек
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
АЕК
28
Теодорос Мошонас
ВР
1
Пантелис Кафес
ЦЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
9
Леонардо
АП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
3-2-4-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
3
Да Кошта
90
Бурлак
55
Янбаев
49
Шишкин
11
Майкон
0
Сапатер
9
Ибричич
88
Глушаков
0
Сычев
4-1-4-1
99
Арабацис
2
Контоес
44
Манолас
16
Кала
15
Карабелас
13
Генцоглу
11
Хосе Карлос
21
Варгас
21
Бернс
33
Лагос
66
Белек
20
Игнатьев
10
Лоськов
10
Лоськов
20
Игнатьев
9
Ибричич
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Ибричич
11
Майкон
11
Обинна
11
Обинна
11
Майкон
21
Варгас
1
Кафес
1
Кафес
21
Варгас
33
Лагос
11
Сиалмас
11
Сиалмас
33
Лагос
21
Бернс
9
Леонардо
9
Леонардо
21
Бернс
Остались в запасе
Локомотив
АЕК
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
28
Теодорос Мошонас
ВР
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
28
Теодорос Мошонас
ВР
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - АЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 08:20 14:20 (пятница, 21 октября)
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