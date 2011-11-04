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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Локомотив
АЕК - Локомотив: обзор матча 04 ноября 2011
АЕК
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
61'
Леонардо (П)
50'
Д. Глушаков
70'
Майкон
78'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Локомотив
Замена
Г. Нуров
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Д. Сычев
️️️️
С. Ибричич
ГОЛ! 1:3!
В. Игнатьев
ГОЛ! 1:2!
Майкон
Замена
Р. Геррейро
️️️️
Д. Сиалмас
Замена
Майкон
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Леонардо
Желтая карточка
Р. Шишкин
ГОЛ! 0:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
В. Обинна
Замена
Леонардо
️️️️
Н. Бернс
Замена
Я. Контоес
️️️️
Э. Фрейр Хельгасон
Желтая карточка
Г. Макос
Травма
Б. Илич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Эльфар Фрейр Хельгасон
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
31
Николас Георгеас
(К)
ПЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
14
Григориос Макос
ОП
13
Саввас Генцоглу
ОП
11
Хосе Карлос
ЦП
21
Нэтан Бернс
ПП
66
Стив Белек
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Локомотив
1
Гилерме
ВР
33
Бранко Илич
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Альберто Сапатер
ОП
9
Сенияд Ибричич
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
АЕК
1
Димитриос Константопулос
ВР
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
9
Леонардо
АП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
7
Рожер Геррейро
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Георгий Нуров
АП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-2-3-1
99
Арабацис
33
Лагос
3
Хельгасон
44
Манолас
31
Георгеас
14
Макос
13
Генцоглу
11
Сиалмас
11
Хосе Карлос
21
Бернс
66
Белек
3-4-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
4
Дюрица
20
Игнатьев
0
Сапатер
9
Ибричич
33
Илич
88
Глушаков
6
Торбинский
11
Обинна
3
Хельгасон
2
Контоес
2
Контоес
3
Хельгасон
21
Бернс
9
Леонардо
9
Леонардо
21
Бернс
11
Сиалмас
7
Геррейро
7
Геррейро
11
Сиалмас
20
Игнатьев
94
Нуров
94
Нуров
20
Игнатьев
6
Торбинский
11
Майкон
11
Майкон
6
Торбинский
9
Ибричич
0
Сычев
0
Сычев
9
Ибричич
Остались в запасе
АЕК
Локомотив
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
92
Сократис Цукалас
ЦЗ
1
Димитриос Константопулос
ВР
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча АЕК - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Помощники судьи:
Джордж Драммонд
Грэм Чемберс
Дополнительные помощники:
Бобби Мэдден
Стиви О'Рейлли
Резервный судья:
Аллан Кроуфорд
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:50 (прямая)
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