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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Штурм
АЕК - Штурм: обзор матча 29 сентября 2011
АЕК
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
50'
Х. Карлос
87'
Т. Бургшталлер
90+2'
М. Хаас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Штурм
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Хаас
Пас отдал
И. Сабич
Желтая карточка
Кала
ГОЛ! 1:1!
Т. Бургшталлер
Пас отдал
Й. Штандфест
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
С. Белек
Желтая карточка
М. Хаас
Замена
М. Хаас
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Леонардо
Замена
М. Бугаидис
️️️️
Р. Геррейро
Замена
Ю. Заумель
️️️️
Ш. Штангль
Желтая карточка
Х. Буква
Вторая желтая
Т. Деллас
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос
Пас отдал
Леонардо
Желтая карточка
Т. Деллас
Желтая карточка
П. Лагос
Замена
Х. Буква
️️️️
П. Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
5
Траянос Деллас
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Яннис Контоес
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
11
Хосе Карлос
ЛП
21
Фабиан Варгас
ЦП
9
Леонардо
АП
7
Рожер Геррейро
ЦФ
66
Стив Белек
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Штурм
22
Сильвийе Чавлина
ВР
2
Георгий Попхадзе
ЛЗ
91
Штефан Штангль
ЦЗ
13
Томас Бургшталлер
ЦЗ
12
Милан Дудич
ЦЗ
25
Йоахим Штандфест
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Мануэль Вебер
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
11
Имре Сабич
ЦФ
33
Патрик Вольф
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
АЕК
28
Теодорос Мошонас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
24
Маврудис Бугаидис
ЦЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
21
Нэтан Бернс
ПП
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Штурм
34
Александр Шахнер
ВР
28
Флориан Нюхольд
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
10
Юрген Заумель
ЦП
10
Самир Муратович
АП
7
Марио Хаас
ЦФ
4-3-1-2
99
Арабацис
33
Лагос
5
Деллас
16
Кала
2
Контоес
11
Хосе Карлос
21
Варгас
22
Гудьонсен
9
Леонардо
66
Белек
7
Геррейро
3-2-1-1-3
22
Чавлина
91
Штангль
13
Бургшталлер
12
Дудич
25
Штандфест
2
Попхадзе
6
Вебер
11
Кайнц
33
Вольф
11
Сабич
10
Бодул
9
Леонардо
14
Клонаридис
14
Клонаридис
9
Леонардо
7
Геррейро
24
Бугаидис
24
Бугаидис
7
Геррейро
66
Белек
33
Либеропулос
33
Либеропулос
66
Белек
11
Кайнц
7
Хаас
7
Хаас
11
Кайнц
33
Вольф
10
Буква
10
Буква
33
Вольф
91
Штангль
10
Заумель
10
Заумель
91
Штангль
Остались в запасе
АЕК
Штурм
28
Теодорос Мошонас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
21
Нэтан Бернс
ПП
Главный тренер
Маноло Хименес
34
Александр Шахнер
ВР
28
Флориан Нюхольд
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Самир Муратович
АП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
28
Теодорос Мошонас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
11
Димитриос Сиалмас
ЛП
21
Нэтан Бернс
ПП
Остались в запасе
34
Александр Шахнер
ВР
28
Флориан Нюхольд
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
10
Самир Муратович
АП
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча АЕК - Штурм
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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