Нджонго Присо - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Нджонго
|Фамилия
|Присо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|171
|Имя
|Нджонго
|Фамилия
|Присо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|АЕК (Ларнака)
|72'
|01.12.2011
|1' -86'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Маккаби (Хайфа)
|04.11.2011
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|АЕК (Ларнака)
|20.10.2011
|1' -58'
|АЕК (Ларнака)
|0:5
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.09.2011
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|59'
|15.09.2011
|65' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:0
|АЕК (Ларнака)
|84'