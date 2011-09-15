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    Нджонго Присо - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Нджонго
    Фамилия Присо
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 1988 (34 года)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 6 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:1 АЕК (Ларнака)
    72'
    01.12.2011 1' -86' АЕК (Ларнака) 2:1 Маккаби (Хайфа)
    04.11.2011 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 АЕК (Ларнака)
    20.10.2011 1' -58' АЕК (Ларнака) 0:5 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    29.09.2011 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    59'
    15.09.2011 65' -90' Маккаби (Хайфа) 1:0 АЕК (Ларнака)
    84'
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