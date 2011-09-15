Мартин Добротка - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Добротка
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Добротка
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1985 (38 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2011
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|40'
|02.12.2011
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Слован (Братислава)
|03.11.2011
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|Слован (Братислава)
|20.10.2011
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|29.09.2011
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Слован (Братислава)
|15.09.2011
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)