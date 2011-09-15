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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Атлетик
Слован - Атлетик: обзор матча 15 сентября 2011
Слован
15.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
34'
К. Геде
13'
М. Сусаета
40'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Атлетик
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Л. Гартиг
️️️️
М. Хад
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Габилондо
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
М. Лачны
️️️️
М. Милинкович
Замена
И. Таборски
️️️️
Э. Грендель
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
М. Багайоко
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
М. Хад
ГОЛ! 1:2!
И. Муньяин
ГОЛ! 1:1!
К. Геде
Пас отдал
И. Жофчак
Желтая карточка
М. Милинкович
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Муньяин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Матуш Путноцки
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
6
Мартин Добротка
ЦЗ
28
Мариан Хад
ЦЗ
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
17
Иржи Кладрубски
ОП
31
Карим Геде
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Слован
30
Лукаш Грошшо
ВР
21
Кристиан Колчак
ЦП
21
Петер Штепановски
ЦП
32
Иво Таборски
ЦП
5
Зе Витор
ЦП
20
Милош Лачны
ЦФ
16
Лукаш Гартиг
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Путноцки
25
Паушек
28
Хад
18
Багайоко
6
Добротка
17
Кладрубски
10
Жофчак
8
Грендель
31
Геде
95
Милинкович
33
Шебо
3-1-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
8
Итурраспе
18
Гурпеги
14
Сусаета
11
Габилондо
10
Муньяин
12
Льоренте
8
Грендель
32
Таборски
32
Таборски
8
Грендель
95
Милинкович
20
Лачны
20
Лачны
95
Милинкович
28
Хад
16
Гартиг
16
Гартиг
28
Хад
11
Габилондо
27
Лопес
27
Лопес
11
Габилондо
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
Остались в запасе
Слован
Атлетик
21
Кристиан Колчак
ЦП
21
Петер Штепановски
ЦП
5
Зе Витор
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
Главный тренер
Владимир Вайсс
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
21
Кристиан Колчак
ЦП
21
Петер Штепановски
ЦП
5
Зе Витор
ЦП
30
Лукаш Грошшо
ВР
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Слован - Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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